Эксперт по гаджетам посоветовал не переохлаждать батарею телефона

Холодный воздух может привести к поломке.

Эксперт объяснил, как правильно использовать смартфон в холодное время года.

Обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский в интервью радио Sputnik напомнил, что любое устройство рассчитано на определенный температурный диапазон. Холодный воздух может привести к поломке.

Он отметил, что нельзя допускать переохлаждения батареи. Если она не взорвется при выходе за границы рабочего температурного диапазона, то ее эффективная емкость снизится значительно.

Перегрев смартфону также противопоказан. Гаджеты нельзя оставлять рядом с нагревательным прибором, поскольку это также может навредить батарее.

Маляревский заявил, что для использования гаджета зимой в безопасном для устройства температурном диапазоне, его лучше хранить не во внешнем, а во внутреннем кармане. Также стоит ознакомиться с инструкцией, где обычно указаны рабочие диапазоны.

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