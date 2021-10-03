Эксперт по гаджетам посоветовал не переохлаждать батарею телефона

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Холодный воздух может привести к поломке.
Эксперт объяснил, как правильно использовать смартфон в холодное время года.
Обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский в интервью радио Sputnik напомнил, что любое устройство рассчитано на определенный температурный диапазон. Холодный воздух может привести к поломке.
Он отметил, что нельзя допускать переохлаждения батареи. Если она не взорвется при выходе за границы рабочего температурного диапазона, то ее эффективная емкость снизится значительно.
Перегрев смартфону также противопоказан. Гаджеты нельзя оставлять рядом с нагревательным прибором, поскольку это также может навредить батарее.
Маляревский заявил, что для использования гаджета зимой в безопасном для устройства температурном диапазоне, его лучше хранить не во внешнем, а во внутреннем кармане. Также стоит ознакомиться с инструкцией, где обычно указаны рабочие диапазоны.
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