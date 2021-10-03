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В Казахстане число зараженных COVID-19 близится к 900 тысячам

Фото: zakon.kz 3 октября 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1953 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 октября 2021 года. Согласно статистике, было зафиксировано на 105 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Алматинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1953 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 289,
  • в городе Алматы – 440,
  • в городе Шымкент – 67,
  • в Акмолинской области – 51,
  • в Актюбинской области – 88,
  • в Алматинской области – 198,
  • в Атырауской области – 50,
  • в ВКО – 104,
  • в Жамбылской области – 49,
  • в ЗКО – 63,
  • в Карагандинской области – 160,
  • в Костанайской области – 109,
  • в Кызылординской области – 39,
  • в Мангистауской области – 7,
  • в Павлодарской области – 110,
  • в СКО – 86,
  • в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 890 993 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2238 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 250,
  • в городе Алматы - 598,
  • в городе Шымкент - 88,
  • в Акмолинской области - 21,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 326,
  • в Атырауской области - 93,
  • в ВКО - 180,
  • в Жамбылской области - 7,
  • в ЗКО - 3,
  • в Карагандинской области - 129,
  • в Костанайской области - 177,
  • в Кызылординской области – 52,
  • в Мангистауской области - 72,
  • в Павлодарской области - 119,
  • в СКО - 90,
  • в Туркестанской области - 33.

Всего в стране выздоровели 828 328 человек от COVID-19.

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