В Казахстане число зараженных COVID-19 близится к 900 тысячам

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1953 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 октября 2021 года. Согласно статистике, было зафиксировано на 105 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Алматинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1953 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 890 993 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2238 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 828 328 человек от COVID-19.
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