Рыбакина недоиграла полуфинал в Чикаго

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Елена Рыбакина уступила Онс Жабер из Туниса.
Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина проиграла полуфинал престижного турнира Chicago Fall Tennis Classic, передает zakon.kz.
Елена за выход в финальную часть соревнований уступила Онс Жабер из Туниса. Проиграв первый сет – 4:6, казахстанка во второй партии не смогла продолжить борьбу при счете 2:3 в пользу соперницы, и рефери матча принял решение остановить игру.
Куандык Шынасилов
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