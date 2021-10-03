Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

На 3 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 458 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 3 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 3 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 458 человек (51 373+ и 8085 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 49 311.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 753 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 227,• на аппарате ИВЛ – 142.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 октября 2021 года

1.10.2021 г. зафиксировано 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 317 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 219, летальных случаев – 4850, выздоровевших – 63 284.

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