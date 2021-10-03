Чемпион Казахстана начал с победы клубное первенство Азии

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Казахстанские волейболистки в первом туре разгромили иранскую дружину "Сайпа".
На чемпионате Азии по волейболу среди женских клубов завершился второй игровой день, передает zakon.kz.
2 октября в борьбу вступил действующий чемпион Казахстана - "Алтай" из Усть-каменогорска.
Казахстанские волейболистки в первом туре разгромили иранскую дружину "Сайпа" - 3:0 (25:11, 25:20, 25:15).
Землячек поддержала и другая казахстанская команда - "Жетысу", которая в подгруппе "В" переиграла филиппинскую "Чоко Мучо" - 3:0 (25:22, 25:19, 25:15).
Куандык Шынасилов
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