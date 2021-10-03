Алжир отозвал посла во Франции из-за "безответственных" заявлений Макрона

Французский президент сказал, что власти Алжира "полностью переписали" официальную историю страны, заложив в основу "ненависть к Франции".

Алжир отозвал "для консультаций" своего посла во Франции Мохаммеда Антар-Дауда, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны президента Франции, — сказал президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Алжирский лидер отметил, что его страна "категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела". Теббун подчеркнул, что слова Макрона оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления Франции в Алжире.

В четверг, 30 сентября, глава Франции Макрон в своей резиденции Елисейский дворец встретился с потомками главных героев алжирской войны 1962 года. В беседе он назвал официальную историю Алжира переписанной и основанной на ненависти к Франции. По мнению Макрона, после обретения независимости Алжир строился на "мемориальной арене", поддерживаемой "военно-политической системой".

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