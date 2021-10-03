Из-за глобального потепления Земля стала тусклой - ученые

На сегодняшний день Земля отражает лишь 30% поступающего на нее солнечного света.

Изменения климата, которые привели к нагреванию воды в океанах, стало причиной снижения яркости поверхности Земли, сообщает zakon.kz со ссылкой на РОСБАЛТ.

В результате этого на сегодняшний день планета отражает лишь 30% поступающего на нее солнечного света.

К такому выводу пришли ученые из Испании и США, которые изучили данные, полученные со спутников, а также земное сияние, пишет Forbes. Ученые зафиксировали снижение альбедо на 0,5% за три года.

Авторы исследования рассказали, что на яркость Земли влияют два фактора: свет звезд и ее собственная отражательная способность. Учитывая, что изменения яркости Солнца, произошедшие за время наблюдений, никак не повлияли на уровень земного альбедо, "потускнение" Земли вызвано антропогенными действиями человечества.

Земля тускнеет по причине снижения отражательной способности планеты из-за нагревания океанов и глобального потепления, уменьшения ярких облаков, отражающих свет, над теплой частью Тихого океана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!