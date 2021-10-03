Евросоюз хочет создать военно-учебную миссию в Украине - СМИ

Военно-консультативная и учебная миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной деятельности РФ на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму, отметили в ЕС.

В связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Киевом и Москвой Европейский Союз рассматривает возможность создания своей миссии по военной подготовке в Украине, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания Welt am Sonntag, Европейская служба внешних связей в своем внутреннем рабочем документе обозначила предназначение подобной программы по подготовке в Украине офицеров.

Такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной активности Российской Федерации на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму, - цитирует газета выдержку из документа.

Также в документе приведены и другие способы укрепить военный потенциал Украины – например, расширить консультативную миссию Евросоюза по реформе гражданской безопасности страны.

По данным Welt am Sonntag, в Брюсселе этот документ недавно впервые обсудили на уровне Комитета по политике и безопасности (КПБ). Как сообщает издание, на создании независимой миссии по военной подготовке особенно настаивают Эстония, Латвия и Литва, а также Польша, Румыния и Словакия. В этом их поддерживают Швеция и Финляндия. В конце июля министр иностранных дел и министр обороны Украины в конфиденциальном письме Боррелю уже просили ЕС о проведении военно-учебной миссии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!