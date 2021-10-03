Майк Тайсон вызвал звезду YouTube Логана Пола на бой

Логан Пол летом 2021 года уже выходил на ринг против Флойда Мэйуэзера.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что хотел бы подраться со звездой YouTube, блогером Логаном Полом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

Об этом легендарный спортсмен рассказал во время подкаста Hot Boxing.

55-летняя легенда бокса признался, что за бой заработал бы кучу денег. Тайсон также выразил уверенность, что ни Логан Пол, ни его брат Джейк не смогут устоять перед соблазном провести такой денежный поединок, сообщает Hot Boxing.

За 100 миллионов долларов они что угодно сделают. Им плевать, что их побьют, - считает Тайсон.

Логан Пол известен своим поединком с боксером Флойдом Мейвезером, который прошел минувшим летом. По итогам этого боя победитель назван не был. Примечательно, что Полу удалось не допустить нокаута, боксируя с одним из лучших атлетов в этом виде спорта всех времен.

Джейк Пол также провел несколько боксерских поединков, в частности, он победил бывших бойцов UFC Бена Аскрена и Тайрона Вудли.

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