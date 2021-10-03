Врачи утверждают, что у вакцинированных больных при заражении коронавирусом, болезнь протекает значительно легче, быстрее и без осложнений.

В ЗКО врачи вылечили от коронавируса пациентов с 95% поражением легких, сообщает zakon.kz.

Жительница Бокейординского района Бибигуль Сабирова заболела в начале сентября. Ее доставили в областную многопрофильную больницу в тяжелом состоянии – 95% поражение легких COVID-19. Сразу попала в реанимацию. Благодаря грамотно подобранному курсу лечения, уже через 4 дня ее перевели в палату общей терапии, а через две недели с признаками излечения начали готовить к выписке домой.

Случаи почти стопроцентного поражения легких при коронавирусе – не редкость. Победить инфекцию зачастую мешает "букет" сопутствующих заболеваний. В случае с нашей пациенткой в анамнезе тоже есть и анемия, и нервное истощение, и еще ряд заболеваний. Слабый иммунитет позволил инфекции поразить легкие при заражении. Поэтому, несмотря на получение двух компонентов прививки от коронавируса, она заразилась и организм не смог справиться самостоятельно с болезнью. Коронавирус стал стремительно прогрессировать, но врачи сумели ее "вытащить", – рассказала заведующая инфекционным отделением областной многопрофильной больницы Бибигуль Айтбаева.

Еще один пациент инфекционного отделения с тяжелым поражением легких – гражданин Таджикистана Кыдыратолла Кадыров. Он поступил в больницу из Теректинского района ЗКО, где работал в одном из частных заведений. Прививку от КВИ не получал, говорит, что его соотечественники, которые находятся в Kазахстане, заболевают и лечатся как придется, так как боятся, что медики не будут лечить иностранцев или придется платить большие деньги за лечение.

Нет слов, чтобы выразить мою благодарность врачам, всем медсестрам и медбратьям, санитарам – они меня в буквальном смысле спасли. Своими глазами увидел, как трудно им самим работать в условиях эпидемии. От имени всего нашего 9-миллионного таджикского народа говорю большое спасибо казахстанским медикам за проявленный гуманизм и профессионализм, за то, что прикладывают неимоверные усилия, чтобы вылечить всех больных, невзирая на нации и гражданство. Всем людям говорю – берегите себя, нужно серьезнее относиться к тому, что нам говорят врачи о масках, дистанции, вакцинации и изоляции. Пережить такое, что пережил я, не пожелаю никому. Почти месяц меня вытаскивали врачи с того света, до сих пор еще трудно говорить, дышать, хотя никогда не жаловался на здоровье и физически я крепкий человек. Но эта болезнь меня страшно подкосила. Теперь все плохое позади, потихоньку восстанавливаюсь, – рассказал свою историю мужчина.

В отличие от вакцинированной Бибигуль, лечение Кыдыратоллы затянулось на месяц, и отступает болезнь не так быстро, как у нее. Врачи утверждают, что у вакцинированных больных при заражении коронавирусом болезнь протекает значительно легче, быстрее и без осложнений.

Как подчеркивает врач-инфекционист Б. Айтбаева, говорить о том, что мы победили вирус, еще рано, так как нет 80%-го охвата населения прививкой от КВИ. Только за прошедшие сутки в области заболели КВИ еще 63 человека, но и столько же уже выздоровели. Значительный спад заболеваемости сейчас есть, хотя нельзя терять бдительности.

Камила Талгат

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