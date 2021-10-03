81-летнюю женщину насмерть сбил грузовик в Алматинской области

Пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

Утром 2 октября в Алматинской области грузовик насмерть сбил 81-летнюю женщину, передает zakon.kz.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что указанное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 октября около 10:05 в Илийском районе.

38-летний водитель Iveko Magirus, следуя по ул. Школьной в поселке Байсерке, сбил 81-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР Илийского РУП с возбуждением уголовного производства по ст. 345 ч. 3 УК РК. По факту назначены необходимые экспертизы, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

Видео не рекомендуется к просмотру слабонервным и детям.

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