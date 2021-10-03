Китайское "Искусственное солнце" готово к запуску

Согласно ожиданиям ученых, установка позволит удерживать внутри реактора плазму, разогретую до 150 млн градусов по Цельсию.

Китайские ученые заявили, что они завершили все работы по созданию испытательного термоядерного реактора (CFETR), сообщает zakon.kz со ссылкой на hi-tech.

Если все пойдет согласно графику, то мир может увидеть искусственное солнце уже в ближайшее десятилетие.

Проект был основан на новейших разработках в области управляемого термоядерного синтеза и на данный момент полностью готов. Впереди долгая фаза испытаний, проб и ошибок, но китайские ученые полны оптимизма включить искусственное солнце в ближайшие 10 лет, если получат одобрение от правительства. CFETR направлен на выработку огромного количества электроэнергии для предприятий и населения, но пока о коммерческом использовании технологии говорить слишком рано.

Ученые утверждают, что "искусственное Солнце" будет в 13 раз горячее настоящего. Его температура будет доходить до 150 млн °С. По планам экспертов, после запуска устройство будет вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в недрах светила.

Проект реализуется в Китайском институте физики плазмы. Ожидается, что CFETR сможет генерировать 200 МВт электроэнергии с учетом потерь на нагрев и сдерживание плазмы. В случае успеха установка станет первой в мире, способной поставлять чистую энергию, полученную в результате термоядерной реакции.

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