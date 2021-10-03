Вылетевший на тротуар BMW X5 сбил двух девушек в Шымкенте

Их вместе с водителем второй машины госпитализировали.

ДТП в Шымкенте привело к тому, что один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов, сообщает zakon.kz.

Авария произошла 2 октября около 21:30 на пересечение проспектов Тауке Хана и Кунаева, передает Otyrar.kz.

Toyota Camry и BMW X5 столкнулись на светофоре. BMW от удара отбросило на тротуар, где проходили две девушки.

Их вместе с водителем Toyota госпитализировали.

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