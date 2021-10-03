Звезду "Моей прекрасной няни" госпитализировали с коронавирусом

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Сначала исполнительница роли Жанны Аркадьевны принимала лекарства и витамины, однако это не дало результата, а состояние лишь ухудшалось. Тогда знаменитость вызвала скорую помощь.
Актриса Ольга Прокофьева, известная по роли в сериале "Моя прекрасная няня", госпитализирована с заражением коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Как сообщает Mash, артистка вернулась в Москву из Краснодара и пожаловалась на кашель. После положительного результата ПЦР-теста она приступила к лечению на дому.
Сначала исполнительница роли Жанны Аркадьевны принимала лекарства и витамины, однако это не дало результата, а состояние лишь ухудшалось. Тогда знаменитость вызвала скорую помощь.
В медучреждении ей диагностировали среднетяжелую форму коронавирусной инфекции. При этом КТ показала, что органы дыхания поражены вирусом в легкой степени.
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