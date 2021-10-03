Полиция Нур-Султана обратилась к водителям

По информации полиции, наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт. Кроме того, начались ночные заморозки. Все это способствует увеличению тормозного пути автомобилей.

ДП столицы обратился к водителям и попросил быть максимально внимательными на дорогах, сообщает zakon.kz.

Внимание! Всем участникам дорожного движения! В связи с ухудшением погодных условий Департамент полиции г. Нур-Султана призывает и требует от водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, соблюдать необходимую дистанцию. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть дороги в установленных местах на разрешающий сигнал светофора с соблюдением мер безопасности, - говорится в сообщении.

В ведомстве обратились к водителям и порекомендовали быть максимально внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 65 ДТП. пресс-служба ДП Нур-Султана

По информации полиции, наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт. Кроме того, начались ночные заморозки. Все это способствует увеличению тормозного пути автомобилей, поэтому нужно воздержаться от резких маневров.

Также водителей попросили перед пешеходными переходами максимально снижать скорость движения и быть предельно внимательными.

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