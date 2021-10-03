Дмитрий Попко выиграл дебютный Челленджер в карьере

В финале он обыграл итальянца Андреа Пеллегрино со счетом 6:2, 6:4.

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко стал победителем "Челленджера" в Лиссабоне, передает сообщает zakon.kz.

В финале он обыграл итальянца Андреа Пеллегрино со счетом 6:2, 6:4, сообщает пресс-служба ФТК.

За 1 час и 50 минут матча Дмитрий выполнил один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, а итальянец допустил одну двойную и сделал один брейк.

Это была первая официальная встреча спортсменов. По итогам турнира в Португалии казахстанец впервые в карьере поднимется на 164-е место в рейтинге АТР.

Куандык Шынасилов

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