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Токаев поздравил ветеранов и сотрудников Казахского радио с юбилеем

Фото: Акорда 3 октября 2021, 19:04

Ваш многолетний продуктивный труд будет оценён государственными наградами и мерами социальной поддержки, - Токаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов и сотрудников Казахского радио со 100-летним юбилеем, сообщает zakon.kz.

Поздравление президент опубликовал в Twitter.

Поздравляю ветеранов и сотрудников Қазақ Радиосы с замечательным праздником - 100-летием этого важного средства массовой информации. Ваш многолетний продуктивный труд будет оценён государственными наградами и мерами социальной поддержки.

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