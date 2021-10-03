Экс-"татушка" заявила о воссоединении группы, экс-продюсер ее "притормозил"

Также Лена Катина анонсировала сериал, посвященный группе.

Бывшая участница группы "Тату" (t.A.T.u.) Лена Катина анонсировала возвращение проекта на эстраду. Бывший продюсер группы Сергей Галоян тут же заявил, что не допустит этого, сообщает zakon.kz.

Официальный трибьют "ТАТУ" состоится весной 2022 года. Оставляйте комменты - кого из артистов / DJ вы бы хотели увидеть с нами на сцене? Вообще мнение нам интересно. Лена Катина

Также она анонсировала сериал, посвященный группе.

Ответ продюсера и композитора группы Сергея Галояна не заставил себя долго ждать.

Ребят, никакого "трибьюта" 2022 не будет, я не давал разрешение и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами, – написал у себя в сторис Сергей Галоян.

Также композитор выложил текст уведомления, согласно которому он со 2 октября 2022 года запрещает Елене Катиной исполнять "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Полчаса" и ряд других песен "Тату", к написанию которых он имеет отношение.

Ранее Лена Катина рассказывала о конфликте с Юлией Волковой. Причиной распада группы стала личная неприязнь Катиной. Артистка устала от обвинений и нападок со стороны Волковой.

Справочно: Трибьют - музыкальный альбом, полностью состоящий из кавер-версий. В переводе с английского слово tribute означает "дань уважения".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!