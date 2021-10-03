"Кайрат" упрочил позиции в борьбе за "бронзу"

Алматинцы увеличили свои шансы заработать медали, уверенно обыграв у себя на центральном стадионе уральский "Акжайык" - 3:1.

Завершился 23-й тур Чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Алматинский "Кайрат", потерявший шансы на золотые медали первенства, борется теперь за призовую тройку. 3 октября алматинцы увеличили свои шансы заработать медали, уверенно обыграв у себя на Центральном стадионе уральский "Акжайык", - 3:1.

Авторами голов у "Кайрата" стали Жоао Пауло, Небойша Косович и Артур Шушеначев. Гол престижа гостям на 89-й минуте принес Лука Имнадзе.

Результаты других матчей:

"Тараз" - "Атырау" - 2:2

"Кайсар" - "Актобе" - 0:2

"Каспий" - "Кызыл-Жар" - 1:2

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