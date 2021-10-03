"Случайный ренессанс" - шедевр в каждом миге жизни

При этом тема снимка не имеет значения. Признаки классического полотна выявляются в фотографиях с любым сюжетом – от торжественного до будничного.

К современным фотографиям, неожиданно напоминающим шедевры живописи эпохи Возрождения, можно применить достаточно молодой термин "случайный ренессанс", сообщает zakon.kz.

При этом тема снимка не имеет значения. Признаки классического полотна выявляются в фотографиях с любым сюжетом – от торжественного до будничного. Хоть на ультраортодоксальной еврейской свадьбе, хоть с котом, напавшим на собаку. Такие фотографии показывают, что искусство может окружать нас повсюду, даже если оно случайно.

Смотрят на огонь в день праздника Лаг ба-Омер. Фотограф ilan Ben yehuda

Урожайным местом для запечатления ренессансных моментов выявилось метро. Пассажиры, погруженные в собственные мысли, увлеченные чтением или задремавшие в пути, сидящие в классической позе со сложенными руками или с поднятыми кверху глазами, порой обретают весьма художественный вид. Во многом картинный эффект возникает благодаря освещению, напоминающему тот, что "выстраивали" в своих полотнах такие мастера, как Вермеер и Караваджо, тем самым насыщая полотна сверхъестественным правдоподобием.

Момент чистой радости. Автор lordboyderson

Спортивная фотография так же нередко сопоставима по драматичности моментов с самыми сильными шедеврами живописцев. Более того, признаки шедевра могут обнаруживаться в каждом моменте жизни. Стоит лишь настроиться на нужный лад и внимание то и дело начнет озаряться классическими картиноподобными образами из повседневности.

Спорт. Фотограф Майкл Додж

Девушка в метро Лондона. Автор Мэтт Крэбтри

Друг сфотографировал меня, пока я спал. Автор goldilocksdeluxe

Гнев Нептуна. Автор TheLastShah79

Израильская Мадонна. Автор oneofthosepimps

Карантинный папа

Киану Ривз

Криштиану Роналду, когда Северная Ирландия забила гол Португалии. Автор Чарльз МакКиллан

Лошадь, вставшая на дыбы в толпе. Автор wytworny

Момент в метро, Мехико. Автор Quentin Cherrier

Ночь картежной игры. Автор blakefaraway

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Пастораль с козами и фантастическим светом. Автор imankitty

Печенье для семьи. Фотограф Лора Вуд

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Болельщики соперников безуспешно пытались сбить настрой старшеклассницы Оливии Сассер перед финальными штрафными на последней минуте баскетбольного турнира. Фотограф Билли Уоткинс

Страсти по пицце. Автор LasciviousSycophant

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Ультраортодоксальная еврейская свадьба. Автор CivilRiceOnionRing

Традиционный забег официантов с пивом в пражском ресторане U Pinkasů. Фотограф Ричард Дворжак

Источник: Cameralabs

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