Здание акимата загорелось в Восточном Казахстане

Загорелся пол в одном из кабинетов акимата Усть-Каменогорска.

Спасателями ликвидировано возгорание в административном здании акимата, сообщает zakon.kz.

Пожар произошел в здании акимата Усть-Каменогорска на улице Горького в одном из кабинетов, расположенном на пятом этаже.

Прибывшие пожарные подразделения обнаружили, что горит пол.

Оперативные действия огнеборцев позволили ликвидировать огонь на площади 121 кв. м и не дали ему распространиться. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами. пресс-служба ДЧС ВКО

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