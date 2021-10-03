Сборная Казахстана по футзалу проиграла матч за бронзу бразильцам

Три мяча в исполнении Феррао, Родриго и Ле, принесли команде Бразилии итоговую победу со счетом – 4:2, а с ней и третье место мирового первенства.

Сборная Казахстана по футзалу уступила команде Бразилии в матче за бронзовые медали мирового первенства, передает zakon.kz.

Счет в этой игре первыми открыли казахстанские футзалисты, отличился Альберт Акбаликов. В начале второго тайма бразильцы сравняли счет, но, вскоре Тайнан снова вывел казахстанскую дружину вперед – 2:1. Южноамериканцы недолго были в роли догоняющих, после гола Тайнана, они поверили в себя и перешли в атаку.

Три мяча в исполнении Феррао, Родриго и Ле, принесли команде Бразилии итоговую победу со счетом – 4:2, а с ней и третье место мирового первенства.

Куандык Шынасилов

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