Три "золота" - казахстанские каратисты вернулись с международного турнира

На первую ступень пьедестала поднялись Мольдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов) и Софья Берульцева (свыше 68 килограммов).

Три золотых медали привезли казахстанские спортсмены с международного турнира по карате, сообщает zakon.kz.

Соревнования проходили в Москве в рамках Премьер-лиги, передает Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Мольдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов) и Софья Берульцева (свыше 68 килограммов).

В свою очередь Сабина Захарова (до 55 килограммов) смогла занять второе место.

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