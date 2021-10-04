Премьер Грузии заявил, что Саакашвили отсидит полный срок в тюрьме

Глава правительства отметил, что в правительстве никто не освободит Саакашвили, "если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили может вернуться на Украину только после того, как проведет в тюрьме положенный ему срок, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью телеканалу Imedi заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорен к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией, – заявил премьер-министр.

Глава правительства отметил, что в правительстве никто не освободит Саакашвили, "если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит".

Ранее Гарибашвили заявил, что задержанный экс-президент страны Михаил Саакашвили настоятельно просит вернуть его в Украину. Затем он поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась помиловать Саакашвили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!