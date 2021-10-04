Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции

Машина художника столкнулась с грузовиком.

Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана погибли в результате столкновения их автомобиля с грузовиком, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал SVT, машина художника столкнулась с грузовиком. Оба автомобиля загорелись, на время их тушения дорогу перекрыли на несколько часов. Водитель грузовика выжил, но получил серьезные травмы.

Мы не можем пока сказать, как произошла авария. Необходимо дождаться результатов расследования, — указал представитель полиции Рикард Лундквист.

О Ларсе Вилксе в шведских СМИ начали писать после того, как его карикатуру на пророка Мухаммеда опубликовала в конце лета 2007 года одна из шведских газет Nerikes Allehanda. После этой публикации Ларс Вилкс находился под охраной полиции, так как в его адрес начали поступать угрозы.Ситуация вокруг Ларса Вилкса стала отголоском скандала, разгоревшегося после публикации в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten карикатур на пророка Мухаммеда, выполненных другим художником, и которые вызвали волну протестов в мусульманском мире.

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