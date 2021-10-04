Линии связи КНДР с Южной Кореей восстановили - СМИ

Решение о блокировке связей было принято 9 июня 2020 года в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками.

Корейская Народно-Демократическая Республика сообщила о восстановлении линий связи с Южной Кореей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие органы приняли решение восстановить все линии связи между Севером и Югом с 09:00 (6:00 по Нур-Султану) 4 октября в соответствии с его (лидера КНДР) намерением, - приводит Yonhap заявление ЦТАК.

В заявлении также отмечается, что "правительство Южной Кореи должно приложить конструктивные усилия, чтобы связи между Севером и Югом развивались по правильному пути, и решить важные задачи, <...> чтобы открыть светлые перспективы в будущем".

Решение о блокировке связей было принято 9 июня 2020 года. Это произошло в связи с несанкционированной отправкой агитационных листовок от южнокорейских активистов. Северная Корея расценила подобные действия как акт враждебности, нарушающий двусторонние договоренности.

Ранее КНДР осуществляла запуск ракет в рамках тестирования, в связи с чем на республику обрушилась с критикой ООН. Северная Корея в свою очередь обвинила организацию в двойных стандартах.

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