Более трех тысяч педофилов выявили среди служителей церкви во Франции

Специальная комиссия работала на протяжении трех лет, чтобы проанализировать переписку священников, а также другие данные, в том числе свидетельские показания и судебные архивы.

Во Франции более трех тысяч служителей католической церкви, в том числе священников, были замешаны в педофилии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

К таким выводам пришла независимая комиссия Французской католической церкви, которая расследовала педофилию в церковных кругах.

Комиссия вела расследование более двух с половиной лет. Она оценила период с 1950 года до наших дней, основываясь на церковных, судебных и полицейских архивах, а также интервью со свидетелями. Глава комиссии Жан-Марка Сова уточнил, что исследование выявило до 3,2 тыс. педофилов среди членов церкви. По его словам, это минимальная оценка.

Количество пострадавших комиссия оценивает в 10 тысяч человек. В агентстве подчеркнули, что полный отчет комиссии должен быть выпущен во вторник, 5 октября. Он содержит 2,5 тыс. страниц.

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