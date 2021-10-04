Сборная Казахстана получила приз ФИФА по итогам ЧМ-2021 по футзалу

3 октября сборная Казахстана по футзалу уступила команде Бразилии в матче за бронзовые медали мирового первенства.

Международная Федерация футбола (ФИФА) вручила специальную награду сборной Казахстана по итогам ее выступления на чемпионате мира-2021 по футзалу в Литве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

3 октября сборная Казахстана по футзалу уступила команде Бразилии в матче за бронзовые медали мирового первенства.

ФИФА наградила сборную Казахстана призом за честную игру (fair play). Видео церемонии награждения можно посмотреть ниже.

Сборная Казахстана заняла четвертое место на ЧМ-2021 в Литве, что является лучшим достижением команды за всю ее историю. Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Казахстана проиграла по пенальти Португалии (2:2, пен. — 3:4), а в матче за третье место потерпела поражение от Бразилии — 2:4.

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