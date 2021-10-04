Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Парламент страны утвердит нового премьера.

Правительство японского премьер-министра Есихидэ Суги в полном составе ушло в отставку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Такую информацию 4 октября привели в канцелярии главы государственного правительства.

На внеочередном заседании кабмина премьер-министр Суга собрал у всех членов правительства заявления об отставке. В ближайшие часы до формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Вскоре парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им станет новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида. После этого Кисида объявит состав своего нового правительства.

Будущий премьер, который был главой японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, при этом с осторожностью относится к перспективе оснащения вооруженных сил страны ракетами большой дальности и атомными подлодками.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!