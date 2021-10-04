COVID-19 подтвердился у 1717 человек за сутки в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтверждено 892 710 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 236 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 65 новых случаев КВИ меньше, чем за 2 октября, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 892 710 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1913 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровел 830 241 человек от COVID-19.
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