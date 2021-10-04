COVID-19 подтвердился у 1717 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 892 710 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 236 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 65 новых случаев КВИ меньше, чем за 2 октября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 288,

в городе Алматы – 429,

в городе Шымкент – 28,

в Акмолинской области – 53,

в Актюбинской области – 38,

в Алматинской области – 133,

в Атырауской области – 23,

в ВКО – 100,

в Жамбылской области – 47,

в ЗКО – 51,

в Карагандинской области – 179,

в Костанайской области – 107,

в Кызылординской области – 17,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 122,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 26.

Всего в стране подтверждено 892 710 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1913 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 275,

в городе Алматы - 439,

в городе Шымкент - 21,

в Акмолинской области - 131,

в Актюбинской области - 68,

в Алматинской области - 317,

в Атырауской области - 124,

в ВКО - 168,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 154,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области – 86,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 47,

в СКО - 30,

в Туркестанской области - 34.

Всего в стране выздоровел 830 241 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!