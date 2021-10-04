Казахстанский файтер нокаутировал кыргызстанца на турнире NFC

Архат Мынбаев сразился с бойцом из Кыргызстана Мелисбеком Абдрахмановым.

Казахстанский боец Архат Мынбаев (5-6) выступил на турнире по смешанным единоборствам Naiza Fighting Championship 34 в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мынбаев сразился с бойцом из Кыргызстана Мелисбеком Абдрахмановым (5-9). Бой в полусреднем весе был рассчитан на три раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию: Архат Мынбаев смог отправить своего соперника в тяжелый нокаут во втором раунде.

Таким образом, Мынбаев одержал пятую победу в своей профессиональной карьере в ММА, а Абдрахманов потерпел девятое поражение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!