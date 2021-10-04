"Тайны вокруг нас": черный и зеленый чай - одно и то же?

Какими полезными свойствами обладает чай, и какой чай полезнее, рассказали в этом выпуске программы на Первом канале Евразия.

Новый выпуск "Тайн вокруг нас" на Первом канале Евразия был посвящен многоликому напитку с вековой историей. Вкус чая зависит от куста, региона произрастания, способа ферментации и даже посуды, передает zakon.kz.

Чай включает в себя танин, кофеин. Это такие биологически-активные вещества, которые обладают стимулирующим действием - повышают тонус, - объясняет руководитель лаборатории пищевых биотехнологий Юрий Синявский.

Чай обладает обеззараживающим и противовоспалительным свойствами, поскольку в нем содержится большое количество дубильных веществ и витаминов. В старину толченым чаем присыпали ожоги, лечили подагру и дизентерию, боролись с морской болезнью и даже с приступами токсикоза у беременных.

Родиной чая является Китай. Отметим, что казахи узнали о нем от своих соседей раньше прочих. Но лишь во времена Золотой Орды этот напиток повсеместно появился в ареале Шелкового пути. Чай попадал на территорию Казахстана караванным путем и был гораздо качественнее европейского.

Все виды чая: черный, зеленый, белый, желтый, красный, - можно получить с одного куста - камелии синенсис.

Зеленый чай полезнее, поскольку содержит полифенолы. Они обладают антиоксидантными свойствами, что приводит к снижению развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, - поясняет диетолог и терапевт Юлия Пигарева.

У казахов с течением времени сформировался собственный этикет чайной церемонии - пиалы с напитком передают по кругу, начиная с самого старшего к младшему. По некоторым данным, на одного казаха приходится полтора килограмма чая в год, или шесть чашек в сутки.

По воскресеньям, в 14:00, не пропускайте "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия, чтобы узнавать больше о секретах и истории казахской кухни.

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