Врачи рассказали о состоянии единственной выжившей в ДТП на мосту в Нур-Султане

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Состояние девушки стабильное.
О состоянии единственной выжившей девушки в жуткой аварии на мосту в Нур-Султане рассказали врачи, сообщает zakon.kz.
В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова уточнили, что пострадавшую переведут в палату.
Состояние девушки стабильное. Сегодня планируется перевести ее в палату, - отметили врачи.
Напомним, что ночью 30 сентября в столице пять человек погибли в результате ДТП.
Тогда 19-летний водитель Toyota Camry, следуя по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Nexıa Ravon. На месте происшествия скончались оба водителя и три пассажира. Одного пассажира Toyota Camry госпитализировали.
Позднее врачи сообщили, что у пациентки перелом позвоночника и травматический шок.
Ей в экстренном порядке проведена операция, – уточнили в центре.
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