В США произошел масштабный разлив нефти

В Тихий океан попало более 3 тыс. баррелей нефти.

Более 3 тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан в штате Калифорния из-за утечки на нефтепроводе, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала CNN, техногенный инцидент произошел из-за утечки на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж на юге штата.

Данное происшествие уже повлияло на местную фауну.

Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье, – приводит телеканал слова представителя округа Кэтрин Фоули.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет порядка 12 км, и разлив до сих пор не локализован. Властям в целях предосторожности пришлось отменить намеченное на выходные авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны экологического бедствия.

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