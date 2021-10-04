Новые нагрудные знаки появятся в Казахстане

В частности, планируется ввести нагрудный знак "Құрметті метролог".

Комитетом технического регулирования и метрологии подготовлен проект постановления Правительства РК, которым вносятся дополнения и изменения в постановление "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

В частности, планируется ввести нагрудный знак "Құрметті метролог".

Им награждаются специалисты, имеющие стаж работы не менее 10 лет в области обеспечения единства измерений, а также иные лица, внесшие значительный вклад в развитие государственной системы обеспечения единства измерений, за разработку законодательных и нормативных основ, многолетнюю и плодотворную работу, эффективное использование в учебном процессе современных педагогических и практических достижений, значительное улучшение организации системы повышения квалификации кадров, достижение заслуженного авторитета в области метрологии.

Также появится нагрудный знак "Құрметті стандарттаушы". Им награждаются высокопрофессиональные работники, при наличии стажа работы не менее 10 лет в области стандартизации, а также иные лица, внесшие большой личный вклад в развитие национальной системы стандартизации, за разработку законодательных и нормативных основ в области технического регулирования, многолетнюю и плодотворную работу, достижение высоких показателей в профессиональной деятельности, особые заслуги и другие достижения в работе.

Нагрудный знак "Құрметті метролог" изготавливается из латуни в форме круга диаметром 35 мм.

На лицевой стороне медали в центре расположен элемент - матовой аббревиатурой ҚС (Қазақстан сапасы). По окружности в верхней части выгравированы "Құрметті метролог", в нижней части - казахский орнамент и выступающий кант.

На оборотной стороне нагрудного знака по центру расположена рельефно-выступающая матовая карта Казахстана. В верхней части выгравированы казахские слова "Метрология саласын дамытуға қосқан үлесі үшін" и серийный номер в нижней части.

Нагрудный знак с помощью ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой шириной 30 мм и высотой 25 мм, обтянутой шелковой муаровой лентой голубого цвета, крепится к одежде при помощи булавки с визорным замком.

Нагрудный знак "Құрметті стандарттаушы" изготавливается из латуни в форме круга диаметром 35 мм.

На лицевой стороне медали в центре расположен элемент - матовой аббревиатурой ҚС (Қазақстан сапасы). По окружности в верхней части выгравированы "Құрметті стандарттаушы", в нижней части - казахский орнамент и выступающий кант.

На оборотной стороне нагрудного знака по центру расположена рельефно выступающая матовая карта Казахстана. В верхней части выгравированы казахские слова "Стандарттау саласын дамытуға қосқан үлесі үшін" и серийный номер в нижней части.

Нагрудный знак с помощью ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой шириной 30 мм и высотой 25 мм, обтянутой шелковой муаровой лентой голубого цвета, крепится к одежде при помощи булавки с визорным замком."

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 октября.

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