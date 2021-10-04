Черный дым напугал алматинцев

Видеоролики с пожаром опубликовали в соцсети.

Ранним утром жителей Алматы напугал черный дым, сообщает zakon.kz.

Видеоролики с пожаром опубликовали в Instagram-паблике.

В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 4 октября в 06:44 пожарные расчеты выехали в мкр. "Алмагуль", переулок Дружбы, дом №38 Бостандыкского района.

По прибытии (через семь минут) первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем первого этажа частного жилого дома с переходом на мансарду. Создалась угроза распространения на близстоящие соседние дома. Быстрому распространению возгорания способствовала деревянная обшивка, горючий утеплитель. Незамедлительно три звена газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, поданы стволы на защиту соседних домов и тушение пожара, для тушения кровли развернута пожарная автолестница. пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве уточнили, что пожар локализовали в 07:38, ликвидировали - в 08:00.

Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано девять единиц техники, более 30 человек личного состава. Пожарные отстояли соседние дома и постройки. пресс-служба ДЧС Алматы

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