Вакцина QazVac получила сертификат "Халал Даму" ДУМК

Продукция сертифицирована по общим требованиям Халал.

Духовное управление мусульман Казахстана отметило качество казахстанской противокоронавирусной вакцины QazVac Сертификатом ТОО "Халал Даму", сообщает zakon.kz.

Как сообщается, продукция сертифицирована по общим требованиям Халал к производству, хранению, транспортировке и реализации лекарственных средств и биологически активных добавок.

Как сообщается, ранее для сертификации вакцины QazVac по стандарту QMDB Halal представители ДУМК, директор "Халал Даму" Айбек Аскарбекулы; специалист отдела шариата и фетв Бауыржан Абдуали и технолог, медицинский специалист Айзат Сатаева посетили Институт, тщательно ознакомились с технологическим процессом производства вакцины QazVac в условиях биофармацевтического завода OtarBioPharm.

В продвижении вакцины QazVac и получении сертификата "Халал Даму" активное участие принимали заведующие лабораториями института.

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