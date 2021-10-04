Вакцина QazVac получила сертификат "Халал Даму" ДУМК

Приложение zakon.kz
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Продукция сертифицирована по общим требованиям Халал.
Духовное управление мусульман Казахстана отметило качество казахстанской противокоронавирусной вакцины QazVac Сертификатом ТОО "Халал Даму", сообщает zakon.kz.
Как сообщается, продукция сертифицирована по общим требованиям Халал к производству, хранению, транспортировке и реализации лекарственных средств и биологически активных добавок.
Как сообщается, ранее для сертификации вакцины QazVac по стандарту QMDB Halal представители ДУМК, директор "Халал Даму" Айбек Аскарбекулы; специалист отдела шариата и фетв Бауыржан Абдуали и технолог, медицинский специалист Айзат Сатаева посетили Институт, тщательно ознакомились с технологическим процессом производства вакцины QazVac в условиях биофармацевтического завода OtarBioPharm.
В продвижении вакцины QazVac и получении сертификата "Халал Даму" активное участие принимали заведующие лабораториями института.
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