Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 октября

Приложение zakon.kz
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Речь идет о доходах, полученных в сентябре 2021 года.
5 октября 2021 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов). Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.
Речь идет о доходах, полученных в сентябре 2021 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.
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