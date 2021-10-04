Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 октября

Речь идет о доходах, полученных в сентябре 2021 года.

5 октября 2021 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов). Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.

Речь идет о доходах, полученных в сентябре 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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