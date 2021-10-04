Сколько осужденных заболели COVID-19 в Казахстане

Все необходимые средства для закупа лекарств и лечения больных в учреждениях УИС выделены в полном объеме - МВД.

С начала пандемии и по сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 214 случаев коронавируса среди осужденных. Об этом сообщила начальник отдела медицинского обеспечения осужденных КУИС МВД РК Жанар Шайдуллина, передает корреспондент zakon.kz.

С момента начала пандемии и регистрации КВИ в стране нами были приняты все меры по недопущению случаев массового заражения среди спецконтингента. На сегодня зарегистрировано 214 случаев с момента регистрации КВИ - с марта 2020 года, - сообщила она на брифинге.

По ее словам, на сегодняшний день меры по борьбе с коронавирусом продолжают приниматься - привито 97% личного состава, 96,7% спецконтингента для того, чтобы не допустить случаев заражения и заноса инфекции в учреждения УИС.

На брифинге добавили, что все необходимые средства для закупа лекарств и лечения больных выделены в полном объеме.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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