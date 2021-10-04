В Казахстане расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ

Приложение zakon.kz
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Также речь идет и прекурсорах и солях.
Постановлением правительства Казахстана от 27 сентября 2021 года внесены изменения и дополнения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, а также в сводную таблицу об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, список заместителей атомов водорода, галогенов или гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ, сообщает zakon.kz.
Так, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, в раздел "Наркотические средства" добавлен номер 74 "Митрагинин (9-метокси-коринантеидин)".
Раздел "Психотропные вещества" дополнен следующими видами:
Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, дополнен:
Полный список дополнений и изменений можно посмотреть здесь.
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