Наркоторговца из России нашли в Казахстане после десяти лет поисков

Он скрывался у родственницы.

В ВКО задержан россиянин, который находился в международном розыске за наркоторговлю, сообщает zakon.kz.

48-летний мужчина около 10 лет скрывался от полиции.

По данным областной полиции, беглеца обнаружили в доме родственницы в Урджарском районе.

В связи с тем, что в отношении разыскиваемого инициатором розыска была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, мужчина был опрошен и обязан явкой, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

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