Наркоторговца из России нашли в Казахстане после десяти лет поисков

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Он скрывался у родственницы.
В ВКО задержан россиянин, который находился в международном розыске за наркоторговлю, сообщает zakon.kz.
48-летний мужчина около 10 лет скрывался от полиции.
По данным областной полиции, беглеца обнаружили в доме родственницы в Урджарском районе.
В связи с тем, что в отношении разыскиваемого инициатором розыска была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, мужчина был опрошен и обязан явкой, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!