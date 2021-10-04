У Казахстана две "бронзы" на чемпионате мира по шахматам

В решающем матче за золото сошлись две лучшие сборные мира.

В Испании завершился командный чемпионат мира по шахматам среди женщин, передает zakon.kz.

В решающем матче за "золото" сошлись две лучшие сборные мира – России и Индии. Напомним, спортсменки из Индии в четвертьфинале обыграли казахстанскую четверку, а в полуфинале – Грузию. Но в финале индийские девушки не смогли одолеть действующих чемпионов мира – шахматисток из России.

Россиянки в очередной раз доказали, что им нет равных на шахматной планете. Двухматчевая встреча осталась в пользу российских шахматисток – 2,5:1,5 и 3:1.

На этом мировом форуме, помимо командных состязаний, учитывался также зачет по первым трем доскам. Здесь казахстанские шахматистки заняли два призовых места. Бронзовыми медалями отметились Динара Садвакасова и Меруерт Камалиденова, четвертое место у Жансаи Абдумалик. Куандык Шынасилов

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