Российский актер назвал имя убийцы Игоря Талькова

По словам Николая Лещукова, Талькова убил экс-телохранитель Азизы.

Российский актер Николай Лещуков назвал имя убийцы певца Игоря Талькова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Своими воспоминаниями он поделился в эфире программы "Новые русские сенсации".

По словам актера, трагедия случилась, когда певица Азиза попросила своего телохранителя Игоря Малахова поговорить с Тальковым по поводу того, чтобы он выступил вместо нее на разогреве концерта в ДС "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Именно это стало причиной конфликта между охранником и певцом, после которого Малахов выстрелил в Талькова.

Ранее сообщалось, что родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против Азизы.

Певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный". Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.

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