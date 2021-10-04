Убийство в ресторане Шымкента: подозреваемый задержан

Убийство совершено с применением огнестрельного оружия.

В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве с применением огнестрельного оружия в ресторане "Гранд Прага", сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

МВД проведена операция "Розыск", во время которой установлено 343 разыскиваемых преступника. Из них за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью – 7, разбой – 2, грабеж – 3, – сообщил Ораз.

По данным МВД, за пределами Казахстана, в том числе в странах СНГ, задержано 33 разыскиваемых казахстанскими полицейскими гражданина.

На брифинге сообщили, что сотрудниками полиции Павлодарской области задержан разыскиваемый с июля 2001 года за убийство в городе Пермь. В Челябинске были задержаны разыскиваемые ДП Костанайской области с 2013 года за создание и руководство преступным сообществом и разыскиваемый полицией ВКО за создание и руководство транснациональной организованной преступной группой.

В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве с применением огнестрельного оружия в ресторане "Гранд Прага". В Талдыкоргане казахстанскими полицейскими задержан находившийся в розыске с 2014 года за похищение человека и вымогательство на территории Бурятии. По розыскному заданию в Москве задержан за создание и руководство финансовой пирамидой, а также разыскиваемый за мошенничество в особо крупном размере преступник, – отметил Ораз.

Ночью 10 августа в ресторане "Гранд-Прага" в северной части Шымкента произошла перестрелка, в результате которой был убит один из посетителей, еще один получил ранение и был госпитализирован. Позднее сообщалось, что подозреваемые в стрельбе в ресторане были задержаны.

По данному факту было начато расследование по ст. 99 УК РК "Убийство" и по ст. 287 УК РК "Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия".

Позже на официальном сайте МВД РК сообщили, что 12 августа в Алматы задержаны трое подозреваемых. Всех доставили в Департамент полиции Шымкента. Они дали признательные показания.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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