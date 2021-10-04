Токаеву покажут, как производят вакцину

Глава государства также посетит социальные объекты.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, сообщает zakon.kz.

Об этом написал на странице в Facebook пресс-секретарь президента.

В ходе поездки президент посетит биофармацевтический завод иммунобиологических препаратов и ознакомится с процессом приготовления вакцины. Глава государства также посетит социальные объекты и заслушает доклад акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе, - уточнил Берик Уали.

Ранее, 4 октября, Токаев с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область.

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