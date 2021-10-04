Единый портал о деятельности общественных советов заработает в Казахстане

Об этом сообщил директор "центра прикладных исследований "TALAP" Рахим Ошакбаев.

Для развития общественных советов в Министерстве информации и общественного развития РК создали специальный сайт. Об этом сообщил директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

По словам директора центра, сейчас наблюдается "в какой-то степени не очень высокая активность" значительной части общественных советов.

Это вопрос, возможно, с одной стороны, самой неактивности членов общественных советов. С другой стороны, нехватка освещения их деятельности. В рамках этого мы приветствуем инициативу МИОР по созданию единого портала kazkenes.kz как единой площадки для предоставления информации о деятельности всех общественных советов, создание которых предусмотрено нашим законодательством, - сказал Ошакбаев.

По его словам, в ближайшее время этот портал начнет свою работу.

Это позволит широкому кругу общественности, в первую очередь - журналистам иметь доступ к протоколам заседаний и к вопросам, которые рассматриваются на различных уровнях. Потребуется какое-то время для того, чтобы и общественность, и СМИ стали этим пользоваться, и чтобы этот портал стал важным и надежным источником информации, - уточнил спикер.

Он добавил, что наполнение этого портала будет зависеть от активности секретарей общественных советов, членов общественных советов. Как следующий этап развития этого института, на его взгляд, важно проводить как минимум ежегодно или ежеквартально большие совещания, тренинги, которые бы охватывали всю республику, а не только самых активных.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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