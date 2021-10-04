Сколько составил платежный баланс Казахстана

Наибольшее изменение произошло в балансе доходов.

Национальный банк Казахстана сформировал отчетный платежный баланс по итогам первого полугодия 2021 года. Дефицит текущего счета в сравнении с предварительной оценкой, опубликованной в августе 2021 года, увеличился на 757 млн долларов США и составил 2,4 млрд долларов США, сообщает zakon.kz.

Разница между предвариnельной оценкой и итоговыми данными, в первую очередь, обусловлена получением окончательных отчетов предприятий по платежному балансу за второй квартал 2021 года. Наибольшее изменение произошло в балансе доходов, в котором доходы иностранных прямых инвесторов выросли в сравнении с предварительной оценкой на 893 млн долларов США. Оценочные показатели, сформированные на момент публикации предварительной оценки, недооценили рост доходов иностранных инвесторов во втором квартале 2021 года, - отметили в Нацбанке.

Там пояснили, что рост доходов иностранных инвесторов наблюдается по основным составляющим – по дивидендам и по реинвестированной прибыли. Большая часть таких доходов приходится на нефтегазовый, прочий горнодобывающий, финансовый сектора.

По торговому балансу изменения относительно предварительной оценки незначительны и связаны с актуализацией торговли уполномоченными органами и отчетов респондентов. Экспорт товаров пересмотрен в сторону снижения на (-)8,7 млн долларов США, в то время как импорт увеличился на 49,4 млн долларов США, - говорится в сообщении.

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