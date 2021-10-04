В Алматы открылся новый корпус школы-гимназии №6

Благодаря новому зданию удалось разгрузить классы.

Ко Дню учителя в Алматы открылся дополнительный корпус школы-гимназии №6, расположенной на пересечении улиц Куанышбаева и Алтынсарина.

Современное трехэтажное школьное здание построено компанией RAMS Qazaqstan совместно с ТОО Sheber Build.

Корпус состоит из трех блоков с подвальным этажом, переходной галереей и спортивным залом. Здание полностью соответствует современным требованиям – в нем есть специально оборудованные компьютерные классы, кабинеты физики, химии, библиотеки, спортзал, спортивные площадки. Корпус рассчитан на 900 мест.

Мы ждали этого события три года. В школе обучаются 1800 учеников. В старом здании мы просто физически уже не помещались, поэтому в прошлом году началось строительство нового корпуса, которое совсем недавно завершилось. В преддверии Дня учителя мы торжественно открыли новый корпус, дети пришли учиться в светлое, просторное здание. Мы получили и новый спортзал площадью 535 квадратных метров, столовую на 200 посадочных мест. Я вижу, как счастливы не только педагоги, но и ученики. Спасибо компании RAMS Qazaqstan за то, что в срок сдали здание в эксплуатацию, все сделали согласно проекту – качественно и с использованием современных материалов и технологий, – рассказал директор школы Айдар Буитов.

По его словам, дети с радостью посещают школу, оформленную в красочные цвета. В новом корпусе на стенах изображены портреты великого Абая и Шокана Валиханова.

Благодаря новому зданию удалось разгрузить классы, в которых количество учеников ранее превышало 30 человек, сегодня их не более 25. Это существенно облегчает труд учителей, улучшает условия с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

В настоящее время Sheber Build и RAMS Qazaqstan возводят 13 корпусов к школам в южной столице. До конца текущего года застройщики сдадут в эксплуатацию еще пять школьных объектов в Алмалинском, Бостандыкском, Жетысуском, Ауэзовском и Турксибском районах.

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