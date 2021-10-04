Первый в мире киноэкипаж утвержден к полету на МКС

Киногруппа стартует 5 октября для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием "Вызов"

"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма "Вызов", передает zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос", актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует 5 октября для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием "Вызов".

Основной и дублирующий экипажи утверждены. пресс-служба "Роскосмоса"

Утверждением экипажей занималась госкомиссия под председательством гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который также выступает одним из продюсеров фильма.

"Вызов" - первая картина в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур, как уточнили в госкорпорации, состоится 5 октября в 11:55 мск (14:55 по времени Нур-Султана).

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Полет будет проходить по короткой схеме. До МКС экипаж доберется за 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.

Ожидается, что в 15:12 мск (18:12 по времени Нур-Султана) "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17:05 (20:05 по времени Нур-Султана).

На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма. Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.

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