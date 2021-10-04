В Алматы состоялся футбольный турнир среди прихожан мечетей

Организатором соревнований выступило Управление по делам религий Алматы при поддержке Центральной мечети.

В рамках программы "АСЫЛ МҰРА" прошли финальные игры турнира по мини-футболу с участием прихожан (жамагатов) мечетей мегаполиса, передает zakon.kz.

Организатором соревнований выступило Управление по делам религий Алматы при поддержке Центральной мечети.

Турнир стартовал летом, и в решающую стадию отобрались 8 команд.

По регламенту соревнований команды поделились на два квартета. Победители групп встречались в матче за первое место. Команды, занявшие вторые места, определяли бронзовых призеров.

Победителем в группе "А" стала команда "Аксай" из Ауэзовского района, в группе "Б" - "Омар ибн аль-Хаттаб" из Медеуского района. Упорная финальная встреча завершилась со счетом 1:1. А в послематчевой серии пенальти удачливее оказались представители Медеуского района. Они стали чемпионами третьего турнира среди прихожан мечетей.

Третье место досталось команде "Байкен" из Бостандыкского района.

На церемонии закрытия соревнований выступили главный имам города Алматы Толеби Оспан и заместитель руководителя Управления по делам религий г. Алматы Ергали Кошекеев, которые поблагодарили всех футболистов за участие и пожелали им удачи и побед.

Чемпионам турнира за первое место вручили кубок и 1 млн тенге. За второе место каждый игрок команды "Аксай" получил по велосипеду. За третье место - спортивную экипировку.

Куандык Шынасилов

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